Anmeldung möglich: Startschuss für 6. Wiener Ehrenamtswoche

Bereits zum 6. Mal bringen die Stadt Wien und WIENXTRA mit der Ehrenamtswoche junge Menschen mit gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und städtischen Einrichtungen zusammen. Vom 24. Juni bis 1. Juli packen dann in ganz Wien tausende Kinder und Jugendliche mit an und gestalten ihre Stadt aktiv mit. „Ehrenamt ist eine der schönsten Formen der Hilfsbereitschaft, und dafür verdienen alle, die sich unentgeltlich und aus Überzeugung engagieren, unseren aufrichtigen Dank. Bei der Wiener Ehrenamtswoche erleben Schüler*innen hautnah, wie viel sie bewegen können: ob beim Säubern von Spielplätzen, beim Sammeln von Sachspenden oder beim gemeinsamen Singen mit Senioren. Sie merken, dass ihr Engagement zählt und dass sie ihre Stadt aktiv mitgestalten können“, so Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

„Einfach machen!“ – Ehrenamt als Lernerfahrung

Kurz vor den Sommerferien heißt es für zahlreiche Schulklassen jedes Jahr „Einfach machen!“ – in Projekten von gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und städtischen Einrichtungen können Schüler*innen aktiv werden: Heuer stehen 84 unterschiedliche Projekte von 55 Organisationen und Vereinen zur Auswahl, darunter auch 8 neue Partner*innen wie die SOS Balkanroute oder Amnesty International. Die Projekte sind so vielfältig, wie die Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement in Wien: Im Papageienschutzzentrum basteln die Schüler*innen Abenteuerspielplätze für die Vögel, sie singen Karaoke mit Pensionist*innen in den Häusern zum Leben oder sie bauen frisches Gemüse für armutsbetroffene Menschen an im Held*innen am Werk Garten in Floridsdorf und vieles mehr. „Wir freuen uns sehr, dass auch heuer wieder so viele gemeinnützige Organisationen und Vereine ihre Türen für junge Menschen öffnen. Die Schüler*innen bekommen dadurch unmittelbare Einblicke in ehrenamtliches Engagement und erleben, wie viel sie selbst mit ihrem Einsatz bewegen können“, betont Gini Stern, Leiterin von WIENXTRA-Schulevents, die die Wiener Ehrenamtswoche umsetzen.

Über die Wiener Ehrenamtswoche

Die Wiener Ehrenamtswoche ist ein Projekt der Stadt Wien und wird von WIENXTRA umgesetzt. Initiiert wurde die Ehrenamtswoche durch Kinder und Jugendliche im Rahmen der Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien und findet 2026 bereits zum 6. Mal statt. In den vergangenen Jahren haben über 19.500 Schüler*innen aus mehr als 820 Wiener Schulklassen an der Ehrenamtswoche teilgenommen. Sie packten Hygienetaschen für obdachlose Menschen, spielten Tischtennis mit Senior*innen, sammelten Lebensmittel für Armutsbetroffene, säuberten Spielplätze und vieles mehr.