Hubschraubereinsatz: Steirer bei Motorradunfall schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall ist ein 70-jähriger Mann aus der Steiermark am Mittwoch schwer verletzt worden. Er musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 70-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christopherus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.

Der 70-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christopherus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.

Ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz (Steiermark) lenkte am 8. April 2026 ein Motorrad auf der L142 im Gemeindegebiet von Bromberg (Niederösterreich) in Fahrtrichtung Norden. Unmittelbar vor einer starken Linkskurve, in der Nähe eines Kreuzungsbereichs, habe er das Motorrad stark abgebremst und sei dadurch zu Sturz gekommen und von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilt.

70-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein nachfahrender Motorradfahrer leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 70-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christopherus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.