Wien-Wetter: Das ist die Prognose für Donnerstag

Am Donnerstag erwartet Wien weiterhin sonniges Wetter bei kühlen Temperaturen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest, die Höchstwerte liegen bei rund 14 Grad.

Frühwerte liegen bei etwa 2 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen rund 14 Grad.

Frühwerte liegen bei etwa 2 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen rund 14 Grad.

Am Donnerstag setzt sich das ungetrübt sonnige Wetter in Wien ganztägig fort. Der Himmel bleibt klar, lediglich schwacher bis mäßiger Nordwestwind sorgt für etwas frische Luft. Frühwerte liegen bei etwa 2 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen rund 14 Grad.