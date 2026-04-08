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Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Frühwerte liegen bei etwa 2 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen rund 14 Grad.
Wien
08/04/2026
Bis zu 14 Grad

Wien-Wetter: Das ist die Prognose für Donnerstag

Am Donnerstag erwartet Wien weiterhin sonniges Wetter bei kühlen Temperaturen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest, die Höchstwerte liegen bei rund 14 Grad.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(50 Wörter)

Am Donnerstag setzt sich das ungetrübt sonnige Wetter in Wien ganztägig fort. Der Himmel bleibt klar, lediglich schwacher bis mäßiger Nordwestwind sorgt für etwas frische Luft. Frühwerte liegen bei etwa 2 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen rund 14 Grad.

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