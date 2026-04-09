Wegen 50 Cent: Jugendlicher auf Heimweg attackiert

Auf dem Heimweg nach dem Training wurde ein 15-Jähriger von Gleichaltrigen attackiert und beraubt. Die Täter erbeuteten lediglich 50 Cent.

Mehrere Jugendliche befanden sich am Mittwochabend nach dem Training auf dem Heimweg, als sie von vorerst unbekannten Jugendlichen angehalten und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurden. Während die übrigen Opfer flüchten konnten, wurde ein 15-Jähriger von den Tatverdächtigen eingekesselt, mit einem Faustschlag gegen den Hinterkopf attackiert und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Jugendlicher wegen nur 50 Cent ausgeraubt

Da der Jugendliche lediglich einen geringen Geldbetrag bei sich hatte, wurden ihm 50 Cent geraubt. Im Zuge der Fahndung konnte ein 14-jähriger Tatverdächtiger von den einschreitenden Beamten angehalten und vorläufig festgenommen werden. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte namentlich ausgeforscht werden. Die Ermittlungen hinsichtlich eines dritten Tatverdächtigen sind im Gange.