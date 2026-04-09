Fahrerflucht und Suchtmittel: Polizei stoppt Autodieb (20)

Ein 20-Jähriger ohne Führerschein verursachte am Mittwoch einen Unfall mit einem gestohlenem Auto. Er wurde festgenommen.

Im Zuge ihres motorisierten Streifendienstes wurden Beamte am Mittwoch auf ein Fahrzeug aufmerksam, das „ruckelnd“ auf der Brünner Straße Richtung stadtauswärts unterwegs war. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war und zudem keine Ausweisdokumente mit sich führte.

20-Jähriger mit gestohlenem Auto gestoppt

Während der Amtshandlung wurde über Funk ein Fahrzeugdiebstahl gemeldet. Dabei handelte es sich um das angehaltene Fahrzeug. Im Verlauf der weiteren Amtshandlung konnte geklärt werden, dass der Lenker das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch nahm, zuvor einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursachte und anschließend Fahrerflucht beging.

Fahrzeugdiebstahl und Fahrerflucht: Mann in Wien vorläufig festgenommen

Da der Lenker den Eindruck erweckte, durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigt zu sein, wurde er aufgefordert, einen Alkovortest zu absolvieren und sich einer amtsärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Beides verweigerte der 20-Jährige. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten eine unbestimmte Menge an Suchtmitteln sicher. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 12:22 Uhr aktualisiert