Aktivisten sorgen für Polizei-Großeinsatz in Wien

In Wien Landstraße kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz. In dem Bereich fand laut ersten Informationen eine nicht ordnungsgemäße Versammlung statt.

In Wien-Landstraße läuft seit den Morgenstunden ein größerer Polizeieinsatz auf einem Freigelände in St. Marx.

In Wien-Landstraße läuft seit den Morgenstunden ein größerer Polizeieinsatz auf einem Freigelände in St. Marx.

In Wien-Landstraße läuft seit den Morgenstunden ein größerer Polizeieinsatz auf einem Freigelände in St. Marx. Grund ist laut ersten Informationen der Beamten eine nicht ordnungsgemäß angemeldete Versammlung. Es soll sich um einen Protest von Klimaaktivisten handeln, der bereits gegen 8 Uhr morgens begonnen hat. Die Einsatzkräfte der Wiener Polizei sind vor Ort und überwachen die Situation. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert