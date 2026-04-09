Auto überschlug sich: Frau bei Kollision schwer verletzt

Im 21. Bezirk kollidierten gestern zwei Fahrzeuge: Ein Auto überschlug sich, die 78-jährige Lenkerin wurde schwer verletzt, der zweite Fahrer blieb unverletzt.

Eine Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

Eine Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

Gestern Nachmittag, 8. April, ereignete sich im 21. Bezirk ein schwerer Verkehrsunfall, als zwei PKW auf einer Kreuzung miteinander kollidierten. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug der 78-jährigen Lenkerin ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Überschlag: Frau bei Kollision schwer verletzt

Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen. Sie wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der 64-jährige Lenker des anderen PKWs blieb körperlich unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, durch die Berufsfeuerwehr Wien mussten diese ortsverändert werden. Die Erhebungen zum Unfallhergang hat das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernommen.