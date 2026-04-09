Steiermark-Frühling in Wien genussvoll eröffnet

Der Wiener Rathausplatz steht ganz im Zeichen der Steiermark: Beim Steiermark-Frühling 2026 wurde mit viel Kulinarik, Musik und Prominenz der Auftakt gefeiert und du bekommst schon jetzt Lust auf deinen nächsten Urlaub.

Der Duft steirischer Köstlichkeiten liegt in der Luft, dazu strahlender Sonnenschein und gut gelaunte Gäste: Der Steiermark-Frühling 2026 ist offiziell eröffnet. Mit dem traditionellen „Küchengong“ gaben Wiens Landtagspräsident Christian Meidlinger, Landeshauptmann Mario Kunasek, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom und Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer den Startschuss für das größte Pop-up-Restaurant am Wiener Rathausplatz. Bis Sonntag, 12. April, zeigt sich die Steiermark hier von ihrer genussvollsten Seite.

Kulinarik trifft Urlaubsgefühle

Was dich erwartet? Eine geballte Ladung Steiermark mitten in Wien. Elf Erlebnisregionen bringen Musik, Handwerk und Brauchtum in die Hauptstadt. Gleichzeitig gibt’s jede Menge Ideen für deinen nächsten Urlaub – von Wandern und Radfahren bis hin zu Wellness- und Familienangeboten. Im Mittelpunkt steht aber ganz klar der Genuss: Von traditionellen Gerichten bis zu modernen Kreationen, begleitet von einem Starkochaufgebot rund um Heinz Reitbauer und Johann Lafer.

Gemeinsam am Herd

Zur Eröffnung wurde auch gleich gekocht und zwar gemeinsam. Auf den Tellern landeten unter anderem Rib Eye Boy Sandwiches, Steirerburger, Krautfleckerl und gebackene Apfelringe. Mit dabei waren zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft sowie Motorsportlegende Helmut Marko. Unterstützung kam von Profis wie Haubenkoch Andi Krainer, Cheyenne Ochsenknecht und den Rib Eye Boys. Organisiert wurde der gesamte Auftritt von Steiermark Tourismus gemeinsam mit den elf Erlebnisregionen.

©STG/Rene Strasser Von links: Landtagspräsident Wien Christian Meidlinger, Steiermarks Landeshauptmann-Vize Manuela Khom und Landeshauptmann Mario Kunasek, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und STG-Geschäftsführer Michael Feiertag, mit den Hoheiten Dachstein, Wein und Narzisse.

Bieranstich und Blasmusik

Ein Fest ohne Bieranstich? Undenkbar. Für den spritzigen Abschluss der Eröffnung sorgte Murauer Bier – angezapft von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) gemeinsam mit weiteren Gästen. Musikalisch begleitet wurde das Ganze von der Blasmusikkapelle „Heimatklang“ Puch und der Gardemusik Wien, die zum Finale die steirische Landeshymne spielte.

Ein Fest mit Signalwirkung

Auch inhaltlich setzt der Steiermark-Frühling ein klares Zeichen. Landtagspräsident Christian Meidlinger betonte: „Der Steiermark-Frühling ist ein Fixpunkt am Wiener Rathausplatz. Er verbindet unsere Bundesländer, bringt den Frühling in die Stadt und macht Lust auf Urlaub in der Steiermark.“ Landeshauptmann Mario Kunasek ergänzte: „1.600 Steirer kommen als Gastgeber nach Wien und vertreten unser Land mit Herz. Dieser Auftritt bringt die Steiermark direkt zu den Menschen, schafft Nähe, weckt Emotionen und macht Lust auf mehr.“