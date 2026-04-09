Polizei löst Protest in St. Marx auf – sechs Festnahmen

In Wien-Landstraße sorgte am Donnerstag eine nicht angemeldete Versammlung für einen Großeinsatz der Polizei. Mehrere Personen wurden festgenommen, nachdem sie ein Gelände in St. Marx nicht verlassen wollten.

Seit den frühen Morgenstunden am Donnerstag, dem 9. April, läuft in Wien-Landstraße ein größerer Polizeieinsatz. 5 Minuten berichtete: Aktivisten sorgen für Polizei-Großeinsatz in Wien St. Marx. Schauplatz ist ein Freigelände in der Maria-Jacobi-Gasse in St. Marx. Laut ersten Informationen begann dort gegen 8 Uhr ein Protest von Aktivisten. Die Versammlung war jedoch nicht ordnungsgemäß angemeldet. Mehrere Polizeieinheiten rückten an und beobachteten die Lage genau. Ziel war es, die Situation unter Kontrolle zu halten und rechtlich zu beurteilen.

Gelände wird geräumt

Die Polizei griff schließlich ein und löste die Versammlung auf. Grund dafür war die rechtliche Bewertung nach dem Versammlungsgesetz. Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt, habe man die anwesenden Personen mehrfach aufgefordert, das Gelände freiwillig zu verlassen. Dabei wurde ihnen auch Zeit gegeben, ihre persönlichen Sachen mitzunehmen. Sechs Personen kamen dieser Aufforderung nach und verließen den Ort.

©St. Marx für Alle | Aktivisten-Protest in Wien-Landstraße: Sechs Personen wurden vorläufig festgenommen.

Mehrere Festnahmen

Kurz darauf kehrten jedoch erneut mehrere Personen zurück. Auch sie wurden von der Polizei aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Während einige der Anwesenden freiwillig gingen, kam es bei sechs Personen zu Konsequenzen. Sie wurden „nach verwaltungsstrafrechtlichen Bestimmungen vorläufig festgenommen“, so die Polizei. Der Einsatz läuft weiterhin, um die behördliche Entscheidung durchzusetzen.

Hintergrund des Protests

Hinter der Aktion steckt Kritik an geplanten Veränderungen am Gelände in St. Marx. Dieses soll künftig unter anderem für eine Eventarena sowie Großveranstaltungen genutzt werden. Aktivisten sehen darin das Ende bestehender Kulturorte. In einer Aussendung heißt es: „Der Abriss der jahrelangen friedlichen und selbstverwalteten Kulturorte in St. Marx untergräbt die Initiative von selbstorganisierten Bürger Wiens.“ Die Aktivisten verweisen darauf, dass die Selbstverwaltungen die Freifläche als ‚einzigartige kulturelle Landschaft dieser Stadt‘ belebt hätten.

Polizei weiterhin vor Ort

Die Wiener Polizei bleibt vorerst im Einsatz. Im Fokus steht weiterhin die Sicherung der aufgelösten Versammlung und die Einhaltung der behördlichen Maßnahmen. Die Lage vor Ort wird laufend beobachtet.