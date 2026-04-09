ESC 2026: Aufbau in der Wiener Stadthalle läuft auf Hochtouren

In Wien wird bereits rund um die Uhr gewerkt: Die Stadthalle verwandelt sich gerade in die größte Musikbühne Europas. Mit dabei: prominenter Besuch und ein besonderes Geschenk aus Basel.

Der Countdown für den Eurovision Song Contest 2026 läuft und in der Wiener Stadthalle wird schon jetzt geschraubt, gehängt und verkabelt, was das Zeug hält. Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin Barbara Novak haben sich persönlich ein Bild vom Fortschritt gemacht. Mit dabei hatten sie auch ein besonderes Symbol: die Fasnachtslaterne aus Basel. Diese zeigt ESC-Vorjahressieger JJ und wurde Wien als Gastgeschenk überreicht. Nun hat sie ihren Platz in der Stadthalle gefunden, als sichtbares Zeichen für die Übergabe des Mega-Events. „Wir sind gut auf dieses Ereignis vorbereitet, das 170 Millionen Zuseher*innen versammeln wird. Wir führen den Eurovision Song Contest bereits zum dritten Mal durch“, erklärte Bürgermeister Ludwig beim Rundgang.

Rund um die Uhr im Einsatz

Hinter den Kulissen läuft die Arbeit längst auf Hochtouren. Seit Ende März wird täglich zehn Stunden aufgebaut, inzwischen sogar im Schichtbetrieb: 20 Stunden pro Tag wird gearbeitet. Rund 300 Personen sind in Spitzenzeiten gleichzeitig im Einsatz. Das Ziel ist klar: eine Bühne, die europaweit für Gänsehaut sorgt. Schon jetzt stehen 75 Prozent des Gerüsts in Halle D. Auch die Technik nimmt Form an, etwa die Hälfte der Scheinwerfer ist bereits montiert.

Zahlen, die beeindrucken

Die Dimensionen des ESC werden in Zahlen besonders deutlich:

Mehr als 2.000 Quadratmeter misst die Bühne, bei einem Gewicht von rund 210 Tonnen. Für die perfekte Akustik kommen über 5.000 Quadratmeter recycelbarer Bühnenmolton zum Einsatz. Auch hinter der Bühne wird gearbeitet: 3.700 Quadratmeter Teppich werden im Backstage-Bereich verlegt. Für die TV-Show sind 28 Live-Kameras geplant, dazu kommen 365 Monitore. Und beim Licht wird ebenfalls nicht gespart: 2.135 Beleuchtungskörper, über 8.500 steuerbare LEDs und fast ein Kilometer LED-Tape sorgen für die passende Stimmung. Die gesamte Lichtanlage ist dabei zu 100 Prozent energieeffizient.

Wien setzt auf Wirtschaft und Emotion

Für Vizebürgermeisterin Novak steht neben dem Spektakel auch der wirtschaftliche Effekt im Fokus: „Ich freue mich vor allem als Wirtschaftsstadträtin auf dieses Event und über die hohe Wertschöpfung, die wir über diese Veranstaltung lukrieren werden.“ Auch ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zeigt sich begeistert: „Wir werden die Laterne als besonderes Symbol in Ehren halten. Ich bin überzeugt, dass der ESC ein tolles Musikfest für alle wird.“

Stadthalle als bewährte ESC-Bühne

Dass Wien den Song Contest kann, hat die Stadt bereits 2015 bewiesen. Damals wurde die Stadthalle mit einer 44 Meter breiten Bühne und modernster Technik zum Zentrum der europäischen Musikszene. Geschäftsführer Thomas Waldner bringt es auf den Punkt: „Wien kann Song Contest, die Stadthalle kann Song Contest.“ Auch 2026 soll genau daran angeknüpft werden – nur eine Spur größer. Und wenn der Countdown weiter so läuft wie jetzt, steht fest: Wien ist bereit für die größte Show Europas.