Freitag: Viele Wolken, etwas Regen und nur 8 Grad in Wien

Der Freitag bringt Wien einen trüben und kühlen Tag. Sonne ist kaum in Sicht, zeitweise fällt leichter Regen.

Der Freitag (10. April 2026) verläuft in Wien überwiegend grau. „Viele dichte Wolken bringen im Tagesverlauf vorübergehend auch zumindest leichten Regen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Chancen auf Sonnenschein bleiben gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Südost. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 1 Grad in der Innenstadt, am Stadtrand ist leichter Frost möglich. Am Nachmittag werden nur etwa 8 Grad erreicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 22:22 Uhr aktualisiert