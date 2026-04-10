Polizei fahndet nach diesem Mann nach Übergriffen auf Mädchen

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bittet um Mithilfe: Ein bislang unbekannter Mann soll im Raum Traismauer und Herzogenburg mehrere junge Mädchen belästigt und teils sogar körperlich attackiert haben.

Wie die Polizei in einer aktuellen Aussendung mitteilt, kam es im März 2026 zu einer Serie von beunruhigenden Vorfällen im Bezirk St. Pölten. Der Täter ging dabei offenbar immer nach einem ähnlichen Muster vor:

3. März in Traismauer: Eine 15-Jährige wurde am Heimweg vom Bahnhof bedrängt. Der Unbekannte wollte ihre Füße sehen und versuchte sie am Unterarm wegzuzerren. Später verfolgte er das Mädchen kurzzeitig mit einem Auto.

Eine 15-Jährige wurde am Heimweg vom Bahnhof bedrängt. Der Unbekannte wollte ihre Füße sehen und versuchte sie am Unterarm wegzuzerren. Später verfolgte er das Mädchen kurzzeitig mit einem Auto. 18. März in Herzogenburg: Eine 17-Jährige wurde beim Bahnhof auf „schnelles Geld“ angesprochen. Auch hier wollte der Mann die Füße der Jugendlichen sehen.

Eine 17-Jährige wurde beim Bahnhof auf „schnelles Geld“ angesprochen. Auch hier wollte der Mann die Füße der Jugendlichen sehen. 20. März in Oberndorf in der Ebene: Eine 14-Jährige wurde sexuell belästigt. Der Täter streichelte ihr über den Oberschenkel und bot ihr an, sich etwas „dazuzuverdienen“.

So sieht die gesuchte Person aus:

Dank der Aussagen der Opfer konnten die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich ein Phantombild erstellen. Die Beschreibungen der drei Jugendlichen stimmen weitgehend überein:

Größe: Etwa 180 bis 190 cm groß.

Etwa 180 bis 190 cm groß. Aussehen: Kurze braune Haare, grüne oder blaue Augen, helle Haut.

Kurze braune Haare, grüne oder blaue Augen, helle Haut. Sprache: Der Mann spricht niederösterreichischen Dialekt.

Der Mann spricht niederösterreichischen Dialekt. Kleidung: Besonders auffällig war bei einer Tat eine blitzblaue Jacke mit orangefarbenem Reißverschluss.

Hast du dieses Fahrzeug gesehen?

Wie die Polizei berichtet, dürfte der Gesuchte mit einem größeren, schwarzen Fahrzeug – vermutlich einem SUV – unterwegs sein. Der Wagen hat im hinteren Bereich (Fond) auffällig getönte Scheiben. Hinweise melden unter +43 59133 30.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 09:53 Uhr aktualisiert