Auto futsch: 63-Jähriger mit doppelter Geschwindigkeit unterwegs

Einen Raser stoppte die Polizei am gestrigen Donnerstagabend im Bezirk Tulln (NÖ). Ein Autolenker war mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt – für ihn endete die Fahrt an Ort und Stelle.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilt, führten Bedienstete der Polizeiinspektion Klosterneuburg am 9. April 2026 Lasermessungen auf der B14 durch. Gegen 20.50 Uhr geriet dabei ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln(NÖ) ins Visier der Beamten. Sein Auto wurde mit einer Geschwindigkeit von 158 km/h gemessen – erlaubt waren in diesem Bereich lediglich 70 km/h.

Führerschein weg, Auto weg

Die Konsequenzen: Nach der Anhaltung nahmen die Polizisten dem Mann den Führerschein vorläufig ab. Doch damit nicht genug: Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde auch das Auto vorläufig beschlagnahmt. Der 63-Jährige wird nun bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Noch ein Raser: Mit 140 km/h durch die Autobahn-Baustelle

Wie die Polizei berichtetn, führten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Melk am 9. April 2026 Kontrollen auf der A1 Westautobahn durch. Im Gemeindegebiet von St. Pölten, Fahrtrichtung Wien, geriet gegen 20.15 Uhr ein 27-jähriger Mann aus Wien-Donaustadt ins Visier der Beamten. Der junge Lenker war in einem Baustellenbereich mit 140 km/h unterwegs – erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 80 km/h. Die Polizisten hielten das Fahrzeug an. Dem 27-Jährigen wurde der Führerschein noch vor Ort vorläufig abgenommen. “ Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt“, so abschließend.