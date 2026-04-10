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Symbolfoto von 5min.at: Polizeiauto bei Nacht.
Eine Polizistin wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.
10. Bezirk/Wien
10/04/2026
Verletzt

Streit um Handy eskaliert: Alkoholisierter (43) attackiert Polizisten

Ein banaler Streit um ein verlegtes Mobiltelefon führte am Donnerstag in Wien-Favoriten zu einem gewaltsamen Übergriff auf Beamte. Ein 43-jähriger Mann ging auf die Einsatzkräfte los, eine Polizistin wurde dabei verletzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)

Nachdem Nachbarn wegen eines lautstarken Streits in einer Wohnung den Notruf gewählt hatten, trafen Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse vor Ort auf ein Pärchen. Wie die Polizei berichtet, konnte der Streit zwischen dem 43-Jährigen und seiner Lebensgefährtin (53) zunächst geschlichtet werden. Doch als die Beamten die Wohnung verlassen wollten, eskalierte die Situation: Der Mann stieß einen Polizisten heftig gegen die Brust und schlug mit den Ellenbogen um sich.

Polizistin im Krankenhaus

Die Beamten mussten schließlich Körperkraft und Pfefferspray einsetzen, um den äußerst aggressiven Mann zu fixieren. Ein Alkovortest bei dem Festgenommenen ergab einen Wert von 1,74 Promille. Im Zuge des Einsatzes erlitt eine Polizistin Verletzungen an der Hand… sie musste im Krankenhaus behandelt werden und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.

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