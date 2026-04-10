Wiener Drogenhandel: Ermittler schlagen gleich doppelt zu

Gleich zwei Ermittlungserfolge im Suchtgifthandel konnte die Wiener Polizei kürzlich verbuchen. Der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) fiel im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus ein 26-jähriger Serbe ins Auge. „Der Mann wurde als mutmaßlicher Dealer identifiziert und in weiterer Folge observiert“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion.

Drogendeal in Wiener Neustadt

Der Verdächtige führte sie bis zu seinem Komplizen nach Wiener Neustadt. „Er übergab dem 39-jährigen Serben dort einen Kunststoffbeutel“, schildern die Beamten. „Nachdem sich der 26-Jährige wieder entfernt hatte, wurde der 39-Jährige festgenommen.“ In der Folge stellte sich heraus, dass sich in der Tasche 338,4 Gramm Heroin befanden. Auch in der Wohnung des 39-Jährigen wurden Heroin sowie Bargeld in Höhe von 1.465 Euro sichergestellt. Des Weiteren trafen die Polizisten dort auf zwei mutmaßliche Suchtmittelkäufer: einen 29-jährigen und eine 47-jährige Österreicherin. Beide wurden angezeigt.

Erster Verdächtiger ebenfalls in Haft

Letztendlich wurde auch der 26-Jährige festgenommen, nachdem er ein Lokal besucht und anschließend erneut den bereits festgenommenen 39-Jährigen aufgesucht hatte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus fanden die Beamten ebenfalls Cannabisharz, Heroin, Marihuana sowie Bargeld. Er und sein Komplize befinden sich in der Zwischenzeit in der Justizanstalt.

Polizei stoppt mutmaßlichen Drogentransport

Für die Polizei ging die Arbeit weiter. Sie hatten Hinweisen auf einen Suchtmitteltransport bekommen. Der Verdächtige, ein 28-jähriger Österreicher, saß in einem Zug von Brüssel nach Wien. Der Mann wurde am 25. März am Hauptbahnhof festgenommen, „nachdem er aus dem Zug ausgestiegen war und kurzzeitig versucht hatte zu flüchten„, so die Exekutive. In einem mitgeführten Koffer fanden sie Cannabisharz und Marihuana. „Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Mödling wurden zudem Bargeld in Höhe von 4.440 Euro sowie zwei gefälschte 50-Euro-Banknoten sichergestellt.“ Der 28-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.