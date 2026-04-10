Festnahme: Gesuchter 51-Jähriger mit Waffen und Drogen erwischt

Polizisten gelang am Donnerstagabend ein Fahndungserfolg im 16. Wiener Gemeindebezirk. Ein Mann, der bereits seit geraumer Zeit wegen Diebstahls und Sachbeschädigung gesucht wurde, ging den Beamten ins Netz.

Wie die Wiener Polizei berichtet, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse im Zuge ihres Streifendienstes am 9. April 2026 gegen 20.15 Uhr einen 51-jährigen Mann in der Koppstraße. Gegen den Verdächtigen, dessen Staatsangehörigkeit bislang ungeklärt ist, bestand eine aufrechte Festnahmeanordnung wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung.

Weitere Funde der Polizisten:

Trotz eines bestehenden Waffenverbots führte der Mann mehrere Messer mit sich. Darunter befand sich ein als Scheckkarte getarntes Messer, welches rechtlich als verbotene Waffe gilt. Zudem stellten die Beamten eine geringe Menge der Droge Crystal Meth sicher. Der 51-Jährige wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.