Winter-Comeback im April: Hier kommt es zu Schnee statt Frühlingssonne

Von Frühlingsgefühlen zum Schneegestöber: In Wien fliegen die Flocken vom Himmel. Auch in weiteren Teilen Österreichs wird es kälter. Wir haben dir das Wichtigste zusammengefasst.

April, April… er macht was er will. In den letzten Tagen präsentiere sich das Wetter in Österreich von seiner schönsten Seite. Sonnenschein und Temperaturen über der 20-Grad-Marke sorgen für echte Frühlingsgefühle. Der angekündigte Wetterumschwung kann in manchen Teilen Österreichs schon gespürt werden. Uns erreichten Videos und Bilder von 5-Mnuten-Lesern, die zeigen: In Wien und Niederösterreich sind am ein oder anderen Ort Schneeflocken zu sehen. Ein Video zeigt Flocken in Wiener Neustadt, auch in Vösendorf sind welche zu sehen.

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ÖAMTC rät: Keine Eile beim Reifenwechsel

Passend zum aktuellen Kälteeinbruch sagt der ÖAMTC an alle Autofahrer: Obwohl die situative Winterreifenpflicht am 15. April endet, besteht kein Grund zur Hektik. „Mit einem Wechsel auf Sommerreifen muss man sich nicht beeilen – eine Sommerreifenpflicht gibt es nicht“, erklärt Reifenexperte Steffan Kerbl. Angesichts der prognostizierten Temperaturen und Schneeschauer in höheren Lagen sind Winterreifen derzeit oft noch die sicherere Wahl, heißt es in der Aussendung. Erst wenn die Temperaturen konstant im zweistelligen Bereich bleiben, sollte der Umstieg erfolgen. Wer alte Winterreifen mit wenig Profil hat, kann diese laut Experten bei den aktuellen frühlingshaften Werten sogar noch „zu Ende fahren“, um die Sommerreifen zu schonen.

Wetterumschwung auch in weiteren Teilen Österreichs

Der Frühling legt eine Pause ein. Wie die Meteorologen der Geosphere Austria mitteilen, sinken die Temperaturen am Freitag deutlich auf Werte zwischen 10 und 12 Grad. Im Raum Mariazell kann es anfangs sogar bis unter 1.000 Meter herab schneien, bevor die Schneefallgrenze tagsüber auf bis zu 1.500 Meter ansteigt. Auch im Süden zeigt sich ein kühleres Bild: Am Tauernhauptkamm fällt bereits ab der Früh leichter Niederschlag. Die Schneefallgrenze in Kärnten bewegt sich meist zwischen 1.600 und 2.000 Metern Seehöhe. Laut David Kaufmann von Tauernwetter bleibt flächendeckender Regen im Süden vorerst aus. Schauer sind vor allem in den Tauern und entlang der Karnischen Alpen zu erwarten.

Schönes Wochenende, dann Kälte

Nach einem vorübergehend freundlichen Mix aus Sonne und Wolken am Wochenende nimmt die Regenwahrscheinlichkeit zum Wochenstart wieder zu. Laut Geosphere Austria muss ab Montag vor allem in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberkärnten mit Niederschlägen gerechnet werden. Am Dienstag sorgt ein Italientief für verbreitet trübes und nasses Wetter im ganzen Land. In höher gelegenen Tälern Kärntens könnte der Regen laut David Kaufmann sogar in Schneefall übergehen. Die Temperaturen erreichen dabei nur noch Höchstwerte zwischen 3 und 10 Grad. Mehr dazu hier: Schnee statt 20 Grad: Kaltfront bringt Winter zurück nach Österreich.