Dreiste Diebe in der Stiftskirche: Mitarbeiter sperrt Täter einfach ein

Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Stifts Klosterneuburg sorgte am Mittwochabend für einen Fahndungserfolg. Er beobachtete eine Diebesbande auf frischer Tat und reagierte so, dass die Polizei leichtes Spiel hatte.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilt, ereignete sich der Vorfall am 8. April 2026 gegen 19 Uhr. Ein Stiftsmitarbeiter beobachtete in der Kirche drei Männer, von denen einer gerade Geld aus dem Opferstock entwendete. Anstatt die Männer direkt zu konfrontieren, versperrte der Mitarbeiter kurzerhand die Kirchentüren und verständigte den Notruf. Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Klosterneuburg konnten die drei Verdächtigen – slowakische Staatsbürger im Alter von 22, 23 und 27 Jahren – noch im vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen.

Mehrere Diebstähle

Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Trio offenbar schon länger in der Gegend aktiv war. Dem 27-jährigen Hauptverdächtigen konnten zwei weitere Diebstähle zugeordnet werden, die er bereits zur Mittagszeit desselben Tages im Bereich der Stiftskirche begangen hatte. Der 22-Jährige und der 27-Jährige zeigten sich laut Polizei teilweise geständig. Der 23-jährige Komplize hingegen bestritt jede Tatbeteiligung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden sie in die Justizanstalt eingeliefert.