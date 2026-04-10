Vertrag verlängert: Stephan Helm bleibt Chef-Coach der Austria

Wie der Wiener Austria heute (10. April 2026) in einer Aussendung mitteilt, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag von Cheftrainer Stephan Helm vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Auch sein gesamtes Team bleibt den „Veilchen“ erhalten.

Sportliche Erfolge sichern Verbleib

Stephan Helm, der das Amt im Sommer 2024 übernahm, kann auf eine beachtliche Bilanz verweisen. In bisher 69 Pflichtspielen holte die Mannschaft unter seiner Führung einen Punkteschnitt von 1,72. In seiner Debütsaison spielten die Wiener bis zum Schluss um die Meisterschaft mit. Auch aktuell läuft es rund: Zum zweiten Mal in Folge gelang der vorzeitige Einzug in die Meistergruppe. Sportvorstand Tomas Zorn lobt die Arbeitsweise des Trainerteils: „Er arbeitet klar, strukturiert und mit hoher Professionalität. Es ist ihm gelungen, stabile Abläufe zu etablieren und einen starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft […] zu schaffen.“

Kontinuität im gesamten Betreuerstab

Nicht nur der Chefcoach bleibt an Bord. Die Austria verlängerte zudem die Verträge der Co-Trainer Christian Wegleitner und Christoph Glatzer. Auch Torhütertrainer Udo Siebenhandl, das Athletik-Team sowie die Videoanalysten bleiben Teil des Trainerstabs. Ziel ist es laut Verein, weiterhin junge Talente sukzessive in das Team zu integrieren. Stephan Helm zeigt sich über das Vertrauen erfreut: „Ich empfinde es als Privileg, Teil der Austria zu sein“.