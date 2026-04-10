Tödliche Schüsse in Wien: Mordverdächtiger am Flughafen festgenommen

Nach monatelangen Ermittlungen konnte ein wegen Mordes gesuchter Mann im Ausland ausgeforscht und nach Österreich überstellt werden. Der 34-Jährige soll im November 2025 in Wien-Ottakring einen tödlichen Schuss abgegeben haben.

Auslöser für die Ermittlungen und die schließliche Ausforschung des 34-jährigen Mordverdächtigen im Ausland war ein Vorfall in einem Restaurant in Wien-Ottakring, der sich am 6. November 2025 ereignet hatte.

Auslöser für die Ermittlungen und die schließliche Ausforschung des 34-jährigen Mordverdächtigen im Ausland war ein Vorfall in einem Restaurant in Wien-Ottakring, der sich am 6. November 2025 ereignet hatte.

Durch die enge Zusammenarbeit der Verbindungsbeamten des Bundesministeriums für Inneres (BMI) in Istanbul und Ankara, der Dokumentenberater des BMI und des Landeskriminalamts Wien mit der türkischen Migrationsbehörde PMM konnte am 8. April 2026 ein wegen Mordes und versuchten Mordes gesuchter österreichischer Staatsbürger nach Wien ausgeliefert und festgenommen werden.

Tödliche Schüsse in Wiener Restaurant

Auslöser für die Ermittlungen und die schließliche Ausforschung des 34-jährigen Mordverdächtigen im Ausland war ein Vorfall in einem Restaurant in Wien-Ottakring, der sich am 6. November 2025 ereignet hatte. An diesem Abend schoss der Mann im Zuge eines Streites mit einer Faustfeuerwaffe mehrmals auf zwei Kontrahenten, wobei eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt worden war. Anschließend flüchteten der Schütze sowie sein Begleiter (35). Während sich der 35-jährige Mittäter tags darauf der Polizei stellte, war der namentlich bekannte Schütze untergetaucht.

Monatelange Ermittlungen führten zu Festnahme am Flughafen

Es folgten monatelange, akribische Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, die die Ermittler schließlich in die Türkei führten. Durch die bewährte Zusammenarbeit mit den örtlichen Verbindungsbeamten des BMI konnte der Aufenthaltsort des 34-Jährigen ausgemittelt werden. Türkische Sicherheitskräfte vollzogen letztlich die Festnahme des Mordverdächtigen am Flughafen in Istanbul am 31. Jänner 2026. Vor wenigen Tagen, am 8. April 2026, wurde der Tatverdächtige nach Österreich überstellt und an Bedienstete des Landeskriminalamts Wien übergeben. „Die Festnahme des Tatverdächtigen ist ein bedeutender Ermittlungserfolg und das Ergebnis der engagierten, professionellen und internationalen Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte“, sagte Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 18:53 Uhr aktualisiert