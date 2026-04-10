Wien-Wetter: Frühling zeigt sich von seiner besten Seite

Der Vormittag zeigt sich anfangs noch von seiner verhaltenen Seite, doch die letzten „Restwolken“ lösen sich laut Prognose der GeoSphere Austria rasch auf. Danach kommt die Sonne: Bis zum Abend präsentiert sich das Wetter in Wien „recht sonnig“. Ein leichter Wind dreht im Tagesverlauf von Nordwest über Nord auf nordöstliche Richtungen, bleibt jedoch meist schwach. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad. Das Thermometer klettert auf angenehme Tageshöchstwerte von bis zu 14 Grad.