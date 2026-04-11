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Hubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer verletzt
Am Freitagabend kam es in Guntersdorf, Niederösterreich, zu einem Unfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei verletzt.
Ein 30-jähriger Wiener lenkte am 10. April 2026, gegen 17.40 Uhr, ein Motorrad auf der Schnellstraße S 1 im Gemeindegebiet von Guntersdorf, von Hollabrunn kommend in Fahrtrichtung Guntersdorf. Kurz nach dem Ende der S 3 kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Nachfolgende Autolenker sicherten die Unfallstelle ab und verständigten die Einsatzkräfte. Der 30-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen am rechten Oberarm und wurde nach Erstversorgung durch die Rettung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 2 in das Universitätsklinikum Krems geflogen.
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