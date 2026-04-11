Hubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer verletzt

Am Freitagabend kam es in Guntersdorf, Niederösterreich, zu einem Unfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei verletzt.

Ein Wiener kam in Niederösterreich mit seinem Motorrad zu Sturz.

Ein Wiener kam in Niederösterreich mit seinem Motorrad zu Sturz.

Ein 30-jähriger Wiener lenkte am 10. April 2026, gegen 17.40 Uhr, ein Motorrad auf der Schnellstraße S 1 im Gemeindegebiet von Guntersdorf, von Hollabrunn kommend in Fahrtrichtung Guntersdorf. Kurz nach dem Ende der S 3 kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nachfolgende Autolenker sicherten die Unfallstelle ab und verständigten die Einsatzkräfte. Der 30-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen am rechten Oberarm und wurde nach Erstversorgung durch die Rettung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 2 in das Universitätsklinikum Krems geflogen.