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/ ©seth0s/Pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer.
Ein Wiener kam in Niederösterreich mit seinem Motorrad zu Sturz.
Guntersdorf
11/04/2026
Unfall

Hubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer verletzt

Am Freitagabend kam es in Guntersdorf, Niederösterreich, zu einem Unfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei verletzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Ein 30-jähriger Wiener lenkte am 10. April 2026, gegen 17.40 Uhr, ein Motorrad auf der Schnellstraße S 1 im Gemeindegebiet von Guntersdorf, von Hollabrunn kommend in Fahrtrichtung Guntersdorf. Kurz nach dem Ende der S 3 kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nachfolgende Autolenker sicherten die Unfallstelle ab und verständigten die Einsatzkräfte. Der 30-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen am rechten Oberarm und wurde nach Erstversorgung durch die Rettung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 2 in das Universitätsklinikum Krems geflogen.

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