Über 70 km/h zu schnell: Raser in Gemeindegebiet erwischt

In Niederösterreich wurde ein Raser im Gemeindegebiet von Rohrau erwischt. Er war stolze 70 km/h zu schnell unterwegs,

In Niederösterreich war ein Mann 70 km/h zu schnell unterwegs.

In Niederösterreich war ein Mann 70 km/h zu schnell unterwegs.

Beamte der Polizeiinspektion Bruck an der Leitha führten am 11. April 2026 auf der Landesstraße LB 211 im Gemeindegebiet von Rohrau Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 7.30 Uhr konnte ein ankommender Pkw mit 142 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen werden.

Führerschein ist weg

Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dem 43-jährigen Österreicher wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.