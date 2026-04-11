„Unvermittelt zugestochen“: Messerattacke in Wiener Park

Polizisten der Polizeiinspektion Kopernikusgasse nahmen am Freitagabend im Zuge einer Sofortfahndung einen 18-jährigen Iraker fest. Der Mann steht im Verdacht, zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren mit einem Messer verletzt zu haben. „Die beiden Opfer gaben an, sich im Esterházypark aufgehalten zu haben, als der ihnen unbekannte Tatverdächtige unvermittelt auf sie zukam und ihnen ohne vorherige Ansprache mit einem Messer in den Oberschenkel stach. In einer späteren Vernehmung gab eines der Opfer an, dass der Tatverdächtige vor dem Angriff Geld gefordert haben soll“, berichtet die Polizei. Beide Jugendlichen wurden notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.