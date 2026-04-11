Brutaler Überfall auf Seniorin: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Im 14. Wiener Gemeindebezirk (Penzing) kam es Anfang April zu einem brutalen Überfall auf eine ältere Dame. Sie hob 4.000 Euro in einer Bankfiliale ab und wartete etwas später nichts ahnend auf die Straßenbahn.

Nachdem eine Frau in Penzing brutal überfallen wurde, konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen ausforschen und festnehmen.

Nachdem eine Frau in Penzing brutal überfallen wurde, konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen ausforschen und festnehmen.

Nachdem eine 85-jährige Frau am 2. April 2026 in einer Bankfiliale 4.000 Euro behoben hatte, verließ sie diese und begab sich zu einer nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle. Während sie dort auf die Straßenbahn wartete, kam es plötzlich zu einem Überfall.

Tasche mit voller Wucht entrissen

Ihr näherte sich ein junger Mann, packte die Handtasche der Frau und entriss sie ihr mit voller Wucht, teilt die Wiener Polizei mit. Die 85-Jährige stürzte dabei zu Boden. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit der Beute. Das Opfer blieb schwer verletzt zurück. Sie wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

Sofortfahndung eingeleitet

Im Zuge einer Sofortfahndung konnte die Handtasche aufgefunden werden. Das Bargeld fehlte jedoch. Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Tötzer, übernahm die Klärung der Tat, informieren die Beamten weiter. Im Zuge intensiver Ermittlungen gelang es den Beamten, einen 18-jährigen Österreicher als Tatverdächtigen auszuforschen.

Verdächtiger festgenommen

Am 10. April 2026, gegen 11.45 Uhr, wurde der Jugendliche festgenommen. Der 18-Jährige schweigt zu den Tatvorwürfen, so die Polizei. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.