Einbrüche in Handyshop und Restaurant: Polizei nimmt mehrere Personen fest

Am 10.0 April 2026, gegen 5.45 Uhr, wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus aufgrund eines Einbruchs in ein Mobiltelefongeschäft alarmiert. Beim Eintreffen von Beamten der Polizeiinspektion Westbahnhof konnten drei Personen wahrgenommen werden, die in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Umgehend wurde die Verfolgung aufgenommen. Zwei Tatverdächtige konnten angehalten und festgenommen werden, nach einem dritten wird noch gefahndet. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Syrer im Alter von 18 und 25 Jahren.

Vier Personen brachen in Wiener Restaurant ein

Am 11. April 2026, gegen Mitternacht, brachen vier Personen mit einem Nothammer in ein Restaurant auf der Hernalser Hauptstraße ein. Polizisten der Polizeiinspektion Rötzergasse konnten alle vier Tatverdächtigen noch im Lokal anhalten und festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um einen 14-jährigen Österreich sowie drei 13-Jährige (zwei Staatsangehörigkeiten ungeklärt, ein Österreicher). Die unmündigen Tatverdächtigen wurden im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten übergeben.