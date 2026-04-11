Skurrile Ausrede: Mit 121 km/h durch Wien, um „Filter durchzupusten“

Im Rahmen einer bezirksübergreifenden Schwerpunktaktion führten Einsatzkräfte der Stadtpolizeikommanden Josefstadt, Fünfhaus, Ottakring und Döbling sowie der Landesverkehrsabteilung umfangreiche Kontrollen im gesamten Wiener Stadtgebiet durch. Ziel der Maßnahme war insbesondere die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Bekämpfung strafbarer Handlungen.

Zahlreiche Anzeigen

Im Zuge der Aktion wurden zahlreiche verkehrs- und verwaltungsrechtliche Übertretungen festgestellt. Insgesamt kam es zu 199 Geschwindigkeitsanzeigen (85 Laser, 107 Radar, 7 sonstige) sowie 313 Anzeigen im sonstigen Verkehrsbereich. Darüber hinaus wurden unter anderem 61 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz, 50 sonstige Verwaltungsanzeigen sowie fünf Anzeigen wegen des Lenkens eines Fahrzeuges unter Alkohol- und/oder Suchtgifteinflusses gelegt.

Weitere polizeiliche Maßnahmen umfassten unter anderem: zwei Festnahmen (eine wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, eine nach dem Fremdenpolizeigesetz)

54 Identitätsfeststellungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz sowie insgesamt über 250 weitere Identitätsfeststellungen nach diversen Rechtsgrundlagen, insbesondere fremdenrechtlichen Bestimmungen

zwei Sicherstellungen nach der Strafprozessordnung sowie weitere Sicherstellungen nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen

Weitere Vorfälle:

Insgesamt wurden neun Führerscheine abgenommen, fünf davon wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zudem beschlagnahmten die Beamten einen Pkw vorläufig. Der Lenker, ein 33-jähriger kroatischer Staatsangehöriger, wurde auf der Brünner Straße statt der erlaubten 50 km/h mit 121 km/h gemessen. Als Rechtfertigung gab der Mann an, dass die Straße frei war und er nur seinen Dieselpartikelfilter „durchpusten“ wollte.

Unfall

Eine weitere Amtshandlung umfasste die Aufnahme eines Verkehrsunfalls mit Eigenverletzung, bei dem der Lenker unter Alkohol- und Suchtgifteinfluss stand. Der Lenker, ein 47-jähriger Pkw-Lenker, kollidierte gegen 19.40 Uhr auf der Heiligenstädter Straße mit einem abgestellten Reisebus. Der 47-Jährige wurde mit einer Kopfverletzung in ein Spital gebracht. Durch Schnellrichter wurden im Zuge der Schwerpunktaktion insgesamt 61 Strafverfügungen mit einer Gesamtsumme von 16.195 Euro ausgestellt. Die Wiener Polizei führt derartige Schwerpunktaktionen regelmäßig durch, um die Sicherheit im öffentlichen Raum nachhaltig aufrechtzuerhalten.