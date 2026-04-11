Kurioser Nachteinsatz: Auto steckte in gläserner Abgrenzung fest

Kurz nach Mitternacht wurde die Floriani der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach Stadt aus dem Schlaf gerissen. Ein Auto hatte mitten in der Fußgängerzone einen Unfall gebaut,

In Mistelbach wurde die Feuerwehr kurz nach Mitternacht aus dem Schlaf gerissen.

In Mistelbach wurde die Feuerwehr kurz nach Mitternacht aus dem Schlaf gerissen.

Mit der Meldung „PKW steckt in Glasscheibe fest“ wurden die Einsatzkräfte der FF Mistelbach Stadt kurz nach Mitternacht aus dem Schlaf gerissen. Ein Auto hatte einen Unfall mitten in der Fußgängerzone gebaut.

Auto kollidierte mit gläserner Abgrenzung

Am Einsatzort eingetroffen stellt sich heraus, dass ein Auto in der Fußgängerzone mit der gläsernen Abgrenzung eines Schanigartens kollidiert ist und nun dort feststeckte. Mit Muskelkraft kann das Auto freigeschaukelt werden und anschließend gesichert abgestellt werden.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 12:16 Uhr aktualisiert