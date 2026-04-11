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/ ©Freiwillige Feuerwehr Mistelbach-Stadt
Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr im Einsatz bei einem Unfall
In Mistelbach wurde die Feuerwehr kurz nach Mitternacht aus dem Schlaf gerissen.
Mistelbach
11/04/2026
Fußgängerzone

Kurioser Nachteinsatz: Auto steckte in gläserner Abgrenzung fest

Kurz nach Mitternacht wurde die Floriani der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach Stadt aus dem Schlaf gerissen. Ein Auto hatte mitten in der Fußgängerzone einen Unfall gebaut,

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Mit der Meldung „PKW steckt in Glasscheibe fest“ wurden die Einsatzkräfte der FF Mistelbach Stadt kurz nach Mitternacht aus dem Schlaf gerissen. Ein Auto hatte einen Unfall mitten in der Fußgängerzone gebaut.

Auto kollidierte mit gläserner Abgrenzung

Am Einsatzort eingetroffen stellt sich heraus, dass ein Auto in der Fußgängerzone mit der gläsernen Abgrenzung eines Schanigartens kollidiert ist und nun dort feststeckte. Mit Muskelkraft kann das Auto freigeschaukelt werden und anschließend gesichert abgestellt werden.

Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr im Einsatz bei einem Unfall
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Mit reiner…
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…Muskelkraft holten die…
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…Floriani das Auto aus der Misere.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 12:16 Uhr aktualisiert
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