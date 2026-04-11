Zwergerlbahn entgleist: Unfall in Wiener Prater fordert fünf Verletzte

Ein Zwischenfall bei einem Fahrgeschäft im Wiener Prater hat am Samstag für Aufregung gesorgt: Ein Waggon der Hochschaubahn entgleiste, mehrere Personen wurden verletzt.

Samstagmittag kam es im Wiener Prater zu einem Unfall bei der beliebten Hochschaubahn, auch „Zwergerlbahn“ genannt. Während der Fahrt entgleiste der vorderste Waggon, wodurch mehrere Personen verletzt wurden.

Unfall in Wiener Prater forderte fünf Verletzte

Insgesamt wurden fünf Menschen medizinisch versorgt, zwei Frauen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Betroffenen konnten nach der Erstversorgung vor Ort wieder entlassen werden. Bei den Verletzungen soll es sich überwiegend um Prellungen handeln.

Bedienfehler soll zu Unfall geführt haben

Nach ersten Angaben dürfte kein technischer Defekt vorliegen. Vielmehr wird von einem Bedienfehler ausgegangen, bei dem der Zug zu schnell unterwegs war und nicht rechtzeitig gebremst wurde. Polizei und Rettungskräfte waren rasch vor Ort, der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 17:57 Uhr aktualisiert