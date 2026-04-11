So wird das Sonntagswetter in Wien

Zuerst gibt es in Wien am Sonntag einen Mix aus Wolken und Sonne. Am Nachmittag strahlt die Sonne dann mehr vom Himmel.

Am Sonntag kommt es in Wien zuerst zu einem Mix aus Wolken und Sonne.

Am Sonntag kommt es in Wien zuerst zu einem Mix aus Wolken und Sonne.

Der Sonntagvormittag bringt den Wienern zuerst noch einen Mix aus Sonnenschein und ein paar dichteren Wolken. Am Nachmittag werden die Wolken aber immer weniger. „Dazu weht mäßiger, in höheren Lagen auch lebhafter Wind aus Südost“, wissen die Experten der GeoSphere. Rund 5 Grad in der Früh, bis 17 Grad werden tagsüber erwartet.