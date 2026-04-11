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Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
Am Sonntag kommt es in Wien zuerst zu einem Mix aus Wolken und Sonne.
Wien
11/04/2026
Prognose

So wird das Sonntagswetter in Wien

Zuerst gibt es in Wien am Sonntag einen Mix aus Wolken und Sonne. Am Nachmittag strahlt die Sonne dann mehr vom Himmel.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Der Sonntagvormittag bringt den Wienern zuerst noch einen Mix aus Sonnenschein und ein paar dichteren Wolken. Am Nachmittag werden die Wolken aber immer weniger. „Dazu weht mäßiger, in höheren Lagen auch lebhafter Wind aus Südost“, wissen die Experten der GeoSphere. Rund 5 Grad in der Früh, bis 17 Grad werden tagsüber erwartet.

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