Mann mit blutender Kopfverletzung auf Wiener Straße gefunden

Passanten verständigten die Einsatzkräfte, nachdem sie auf der Laxenburger Straße einen Mann mit einer stark blutenden Kopfverletzung wahrgenommen hatten. Der 34-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Dabei wurden eine Rissquetschwunde sowie eine Schnittverletzung festgestellt. Anschließend wurde der Mann in ein Spital gebracht. „Zum genauen Tathergang sowie zum mutmaßlichen Täter konnte das Opfer keine konkreten Angaben machen. Lediglich eine vage Beschreibung liegt vor. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen arabisch stämmigen Mann mit Vollbart, schwarzer Kleidung und Kappe handeln“, heißt es von der Polizei. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.