Wilde Verfolgungsjagd: 20-Jähriger rammt Polizeiauto mehrmals

Letzte Nacht lieferte sich ein 20-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Im Zuge dessen rammte er auch mehrere Male das Auto der Beamten.

Ein 20-Jähriger hat in der Nacht in Wien versucht vor der Polizei zu flüchten.

Ein 20-Jähriger hat in der Nacht in Wien versucht vor der Polizei zu flüchten.

Gestern Abend, gegen 22.15 Uhr, wurde ein Autofahrer auf der Adalbert-Stifter-Straße im Zuge einer Verkehrsanhaltung aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Lenker, ein 20-jähriger afghanischer Staatsangehöriger, keine gültige Lenkberechtigung besaß, berichtet die Wiener Polizei.

Schlüssel abgenommen

Ihm wurden die Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann verhielt sich laut Polizei widerspenstig. Er wurde angezeigt. Etwa drei Stunden später fuhren die Beamten am Abstellort des Fahrzeugs vorbei und dürften wohl ihren Augen kaum getraut haben, denn der junge Mann nahm den Wagen mit einem Zweitschlüssel in Betrieb und fuhr los. Umgehend nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und setzten sich zunächst vor das Fahrzeug und forderten den Lenker auf, ihnen zu folgen. Er hatte aber andere Pläne.

Verfolgung: Mit 133 km/h durch das Ortsgebiet

Kurz vor dem Anhalten beschleunigte der 20-Jährige jedoch plötzlich, rammte das zivile Einsatzfahrzeug und setzte seine Flucht mit massiv überhöhter Geschwindigkeit – bis zu 133 km/h im Ortsgebiet – fort. Im Zuge der weiteren Verfolgung versuchte der Lenker mehrfach das Polizeifahrzeug zu rammen, wird weiters mitgeteilt. Auf der Leopoldauer Straße verloren die Beamten schließlich den Sichtkontakt. Kurze Zeit später konnte der Wagen durch eine weitere Streife am Kinzerplatz abgestellt aufgefunden werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde das Fahrzeug sichergestellt. Der 20-Jährige wurde mehrfach angezeigt, so vonseiten der Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 10:07 Uhr aktualisiert