Aggressive Diebe: Bissattacken und Stöße gegen Angestellte

Am 11. April 2026, gegen 10.15 Uhr, wurde in einem Bekleidungsgeschäft in der Meidlinger Hauptstraße eine 18-jährige Ungarin von einer Angestellten angehalten. Die Jugendliche soll versucht haben, mehrere Kleidungsstücke im Wert von 59,16 Euro zu stehlen. Als die Mitarbeiterin die Frau ansprach, stieß diese die Angestellte heftig, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Junge Frau festgenommen

Die Angestellte konnte die 18-Jährige bis zum Eintreffen von Polizisten der Polizeiinspektion Hufelandgasse anhalten. Da die Tatverdächtige keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde sie in die Polizeiinspektion gebracht, wo ihre Identität festgestellt werden konnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die junge Frau in eine Justizanstalt gebracht.

Biss- und Kratzattacke

Am selben Tag, gegen 17.30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Österreicher vor einem Supermarkt in der Anton-Baumgartner-Straße von einem Ladendetektiv mit Unterstützung eines Passanten angehalten. Im Zuge der Sachverhaltsfeststellung stellte sich heraus, dass der Mann gemeinsam mit einer 23-jährigen Frau Lebensmittel im Wert von 6,79 Euro gestohlen hatte. Als der Ladendetektiv die beiden anhielt, attackierten sie ihn, indem sie versuchten, ihn zu beißen und ihm ins Gesicht zu kratzen. Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen.