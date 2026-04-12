Austria gegen Rapid – Wiener Derby ohne Sieger

Austria hatte Anstoß zur ersten Halbzeit. Die erste Viertelstunde verlief recht ausgeglichen, keines der beiden Teams kam zu einer großen Torchance. Die Austrianer zeigten sich dabei etwas kampfbereiter. Nach rund einer halben Stunde konnten sich die Hütteldorfer jedoch steigern und das Spiel immer mehr an sich reißen. Dennoch reichte es weiterhin kaum zu klaren Torchancen. In der 34. Minute fiel dann das 1:0. Auch danach hatten die Hütteldorfer zwar mehr Spielanteile, doch die Austria verteidigte kompakt und ließ wenig Räume zu. Trotz aller Bemühungen gelang Rapid kein Ausgleich, sodass es mit einer 1:0-Führung für die „Veilchen“ in die Pause ging.

Rapid erzielte Ausgleich

Gleich in der zweiten Halbzeit kam es erstmal zu einem Spielerwechsel bei Rapid. In der 53. Minute kam es schließlich zu einer riesigen Torchance für den Austria-Spieler Barry: Er traf die Querlatte, der Ball ging auf die Torlinie, war aber nicht vollständig über der Linie und damit auch kein Tor. Mehrere Spieler wurden während der zweiten Hälfte bei beiden Mannschaften gewechselt. Die Hütteldorfer tun sich weiter sehr schwer, vor allem weil die Austria in der zweiten Hälfte einiges stärker war. Doch dann in der 83. Minute der ersehnte Ausgleich für Rapid: Kara bekam einen Ball auf den Kopf und beförderte ihn damit ins Tor. Nach dem Tor konnten die Hütteldorfer das Spiel wieder dominieren. Doch trotz einer Nachspielzeit von vier Minuten konnte keiner mehr ein Tor erzielen und es blieb bei einem Unentschieden.