Gericht stoppt „Terror“-Vorwurf gegen Tierschützer

Nachdem der Verein Tierquälerei in einer Schweinefabrik aufgedeckt hatte, wurden die Tierschützer als „terroristische Vereinigung“ bezeichnet. Das Ganze landet vor Gericht.



Im vergangenen Herbst kamen unfassbare Bilder aus einer Schweinefabrik in Niederösterreich ans Licht. Dabei ging es um Tierquälerei und rechtswidrige Zustände, die vom VGT – Verein gegen Tierfabriken aufgedeckt wurden. Mehr dazu hier: Schweine schwer misshandelt: Bilder zeigen Unfassbares.

Tierschutzverein als „terroristische Vereinigung“ bezeichnet

Ganz auf sich sitzen lassen wollte der Besitzer der Fabrik das wohl nicht. Er bezeichnete den Tierschutzverein als „terroristische Vereinigung“. Der Verein hatte damals allerdings nur Fotos aus der betroffenen Fabrik veröffentlicht, um auf die Missstände aufmerksam zu machen – und das ohne Namen zu nennen. „Dieser Investigativjournalismus im Tierschutz wird von der Bevölkerung sehr positiv aufgenommen“, heißt es in einer Aussendung des Vereins. Deshalb musste sich der VGT gegen diesen Vorwurf gerichtlich wehren. Er bekam in erster Instanz vom Handelsgericht Wien Recht.

Was ist eine terroristische Vereinigung? Eine terroristische Vereinigung ist nach § 278b des österreichischen Strafgesetzbuchs eine auf längere Zeit angelegte Verbindung von Personen, die schwere Straftaten durchführt, um damit die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern.

Bezeichnung sei „unwahr und rufschädigend“

Nun hat auch das Oberlandesgericht Wien die Berufung des Fabrikbesitzers gegen die einstweilige Verfügung abgewiesen. Das Gericht stellte klar, dass die Bezeichnung des VGT als „terroristische Vereinigung“ keine bloße Meinung ist, sondern eine unwahre und rufschädigende Tatsachenbehauptung. Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Berufung zwar „wesentliche Verfahrensmängel“ behauptet, aber nicht richtig begründet wurde. Deshalb war sie in dieser Form nicht zulässig. Ob der Besitzer noch einen außerordentlichen Revisionsrekurs einlegt, ist derzeit offen. Danach könnte das eigentliche Hauptverfahren beginnen. „Man muss sich nicht von einem Schweinefabriksbesitzer als Terrorist bezeichnen lassen, nur weil man seine Schweinereien aufdeckt“, so VGT-Obperson Martin Balluch.