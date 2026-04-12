Saharastaub und Sonne: So wird der Montag in Wien

Zu Wochenbeginn scheint zunächst noch die Sonne in Wien. Nach und nach trübt aber der Saharastaub den Himmel.

Am Montagmorgen überwiegt zunächst noch der Sonnenschein, auch wenn bereits viele hohe Schleierwolken den Himmel zieren. „Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung vor allem in höheren bis mittleren Schichten bald zu, außerdem trübt Saharastaub in der Luft zunehmend den Himmel“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost. Frühtemperaturen sind um 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 Grad.