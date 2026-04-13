Ehestreit eskaliert: Frau zückt Küchenmesser

Am Sonntag eskalierte ein Ehe-Streit in Wien. Eine Frau zog ein Küchenmesser und ging damit auf ihren Mann los.

Eine Frau ging in Wien auf ihren Mann mit einem Messer los.

Eine Frau ging in Wien auf ihren Mann mit einem Messer los.

In der Wohnung eines 33-jährigen Mannes soll es zu einer Auseinandersetzung mit seiner 24-jährigen Frau (StA.: Rumänien) gekommen sein. Die Frau soll im Zuge dessen ein Küchenmesser gezogen und ihren Ehemann damit im Halsbereich verletzt haben.

Mann flüchtete aus der Wohnung

Der 33-Jährige verließ die Wohnung und verständigte den Polizeinotruf. Die Beamten konnten bei ihrem Eintreffen den Mann auf der Straße antreffen. Er wurde in weiterer Folge durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt, lehnte jedoch eine weitere Versorgung in einem Krankenhaus ab.

Frau wurde festgenommen

Die 24-Jährige konnte in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Die Beschuldigte verweigerte die Aussage und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.