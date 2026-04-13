Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
In Wien wurde ein Mann mit einem Messer attackiert.
Wien/4. Bezirk
13/04/2026
Sonntagmittag

Mann wurde von Unbekannten mit Messer attackiert

Sonntagmittag wurde ein Mann in Wien zuerst von einem Fremden beschimpft. Danach zückter der Unbekannte ein Messer.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)

Ein 53-jähriger Inhaber eines Geschäftslokals war gestern Mittag auf dem Weg zu seinem Geschäft, als er plötzlich von einer männlichen Person wüst beschimpft wurde. Als er sich umdrehte, soll der derzeit Unbekannte den 53-Jährigen mit einem Messer attackiert und auch verletzt haben. Danach flüchtete der Tatverdächtige.

Passanten alarmierten Notruf

Passanten alarmierten den Notruf. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit sind die Hintergründe noch unklar und die Erhebungen zum Tatverdächtigen sind im vollen Gange. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an jede Polizeiinspektion erbeten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: