Mann wurde von Unbekannten mit Messer attackiert

Ein 53-jähriger Inhaber eines Geschäftslokals war gestern Mittag auf dem Weg zu seinem Geschäft, als er plötzlich von einer männlichen Person wüst beschimpft wurde. Als er sich umdrehte, soll der derzeit Unbekannte den 53-Jährigen mit einem Messer attackiert und auch verletzt haben. Danach flüchtete der Tatverdächtige.

Passanten alarmierten Notruf

Passanten alarmierten den Notruf. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit sind die Hintergründe noch unklar und die Erhebungen zum Tatverdächtigen sind im vollen Gange. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an jede Polizeiinspektion erbeten.