Raubüberfall: 13-Jähriger von Jugendgruppe attackiert

Am späten Sonntagnachmittag kam es im Bereich des Wiener Pratersterns zu einem gewaltsamen Übergriff auf einen 13-jährigen Jungen. Die Polizei konnte kurz darauf drei tatverdächtige Jugendliche festnehmen.

Gegen 17.10 Uhr wurde das Opfer auf dem Weg zur U-Bahn-Station von einer Gruppe Unbekannter abgefangen. Laut der Landespolizeidirektion Wien eskalierte die Situation schnell: „Sie sollen ihn hinter einen Baucontainer gezogen und ihn dort mit einem Messer bedroht haben.“

Bekleidung von Leib gerissen

Die Täter hatten es auf die Bekleidung des Jungen abgesehen. Wie die Polizei berichtet, forderten sie seinen Pullover und seine Schuhe, „welche sie ihm schließlich gewaltsam vom Leib rissen und ihn dabei mit Tritten und Faustschlägen attackierten.“ Nach der Tat flüchteten die Angreifer zunächst.

Schneller Fahndungserfolg

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung hielten Beamte in der Prater Hauptallee drei 14-jährige Tatverdächtige (Staatsbürgerschaften: Syrien, Irak, Afghanistan) an. „Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass einer der Jugendlichen den Pullover des Opfers trug“, heißt es. Zudem führten die Beschuldigten die Polizisten zu jenem Ort, an dem sie die geraubten Schuhe versteckt hatten. „Die drei Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung“, so die Wiener Polizei. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Die Erhebungen zu den weiteren Beteiligten sind im Gange. Der 13-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.