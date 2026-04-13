Männer wollten Fahrradschlösser mit Säge zerschneiden

In Wien Brigittenau wurde die Polizei zum Kapaunplatz gerufen, weil zwei Männer beim Versuch, Fahrräder zu stehlen, beobachtet wurden. Dabei gingen sie recht kreativ vor – mit einer Säge versuchten sie, das Fahrradschloss zu durchtrennen. Die beiden Männer, ein 37-jähriger und ein 44-jähriger Slowake, wurden vorläufig festgenommen. Im Zuge der Personsdurchsuchungen fand die Polizei ein weiteres Einbruchswerkzeug im mitgeführten Rucksack. Die Beschuldigten wurden in eine Justizanstalt gebracht.

