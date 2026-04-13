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Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Für zwei Fahrraddiebe klickten die Handschellen.
Wien Brigittenau
13/04/2026
Versuchter Diebstahl

Männer wollten Fahrradschlösser mit Säge zerschneiden

Beamte staunten nicht schlecht, als sie zwei Männer dabei erwischten, wie sie versuchten, mit Sägen Fahrradschlösser zu durchtrennen.

von Julia Resl Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

In Wien Brigittenau wurde die Polizei zum Kapaunplatz gerufen, weil zwei Männer beim Versuch, Fahrräder zu stehlen, beobachtet wurden. Dabei gingen sie recht kreativ vor – mit einer Säge versuchten sie, das Fahrradschloss zu durchtrennen. Die beiden Männer, ein 37-jähriger und ein 44-jähriger Slowake, wurden vorläufig festgenommen. Im Zuge der Personsdurchsuchungen fand die Polizei ein weiteres Einbruchswerkzeug im mitgeführten Rucksack. Die Beschuldigten wurden in eine Justizanstalt gebracht.

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