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Männer wollten Fahrradschlösser mit Säge zerschneiden
Beamte staunten nicht schlecht, als sie zwei Männer dabei erwischten, wie sie versuchten, mit Sägen Fahrradschlösser zu durchtrennen.
In Wien Brigittenau wurde die Polizei zum Kapaunplatz gerufen, weil zwei Männer beim Versuch, Fahrräder zu stehlen, beobachtet wurden. Dabei gingen sie recht kreativ vor – mit einer Säge versuchten sie, das Fahrradschloss zu durchtrennen. Die beiden Männer, ein 37-jähriger und ein 44-jähriger Slowake, wurden vorläufig festgenommen. Im Zuge der Personsdurchsuchungen fand die Polizei ein weiteres Einbruchswerkzeug im mitgeführten Rucksack. Die Beschuldigten wurden in eine Justizanstalt gebracht.
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