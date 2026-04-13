Ottakring-Bluttat: Mordverdächtiger in U-Haft

Der Vorfall ereignete sich am 6. November 2025, als eine verbale Auseinandersetzung in einem Lokal eskalierte. Der 34-jährige Österreicher, der im November 2025 in der Payergasse einen Mann getötet und zwei weitere Personen verletzt haben soll, wurde nach seiner Festnahme in Istanbul nach Österreich ausgeliefert. Mehr dazu hier: Tödliche Schüsse in Wien: Mordverdächtiger am Flughafen festgenommen. Laut aktuellen Medienberichten, die sich auf die APA berufen, sitzt der 34-Jährige bereits in U-Haft. Der Grund? Flucht- und Tatbegehungsgefahr. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.