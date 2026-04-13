Weitere SIGNA-Tochter meldet Insolvenz an

Die Krise rund um das Imperium von René Benko erreicht einen weiteren historischen Standort in der Wiener Innenstadt. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilt, hat die Georg-Coch-Platz Immobilien GmbH & GmbH OG am 13. April 2026 die Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Handelsgericht Wien beantragt.

Gesamtverbindlichkeiten von 253 Millionen Euro

Bei der insolventen Gesellschaft handelt es sich um die grundbücherliche Eigentümerin der prestigeträchtigen Postsparkasse am Georg-Coch-Platz 2 im ersten Bezirk. Die finanzielle Lage laut KSV1870: Die Gesamtverbindlichkeiten sollen sich auf rund 253 Millionen Euro belaufen. Zuvor sollen über Monate hinweg intensive Versuche, die Immobilie außergerichtlich zu verwerten, gescheitert sein. Die Verwertung des Gebäudes soll nun im Rahmen des Insolvenzverfahrens erfolgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 17:21 Uhr aktualisiert