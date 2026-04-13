Smart-TV-Anbieter meldet Konkurs an

Das im ersten Bezirk ansässige Unternehmen sieht laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) keine Möglichkeit zur Sanierung mehr. Grund für den Schritt ist primär ein Konflikt mit einem exklusiven Lieferpartner. Dieser stellte aufgrund offener Forderungen die Lieferungen ein, was den Betrieb des Smart-TV-Spezialisten lahmlegte.

35 Mitarbeiter betroffen

Die Passiva belaufen sich nach Angaben der Schuldnerin auf rund 36,6 Millionen Euro, heißt es. Etwa 800 Gläubiger und 35 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Die Löhne der Angestellten wurden laut Unternehmen noch bis einschließlich März 2026 ausgezahlt. Eine Fortführung des Betriebs wird derzeit nur in Erwägung gezogen, um eine geordnete Abwicklung durch den Insolvenzverwalter zu ermöglichen, so der KSV1870.