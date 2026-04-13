Hier kommt es ab 20. April zu Umwegen der Wiener Linien

Die Wiener Linien erneuern ab 20. April Gleisbereiche unter dem Margaretengürtel. Fahrgäste der Linien 1, 18, 62 und Badner Bahn müssen auf Ausweichrouten umsteigen.

Pendler und Fahrgäste im Bereich Margaretengürtel müssen sich auf Umwege einstellen: Von 20. April bis 1. Mai führen die Wiener Linien umfangreiche Sanierungsarbeiten an einem Tunnelträger der Unterpflasterstraßenbahn (USTRAB) durch. Die Bauarbeiten wurden bewusst in das Zeitfenster zwischen dem Vienna City Marathon und dem Eurovision Song Contest gelegt, heißt es in einer aktuellen Aussendung.

Die Änderungen im Überblick: Da die Arbeiten direkt im Gleisbereich stattfinden, kommt es zu folgenden Linienanpassungen: Linie 1: Fährt nur zwischen Prater Hauptallee und Oper/Karlsplatz.

Fährt nur zwischen Prater Hauptallee und Oper/Karlsplatz. Linie 18: Verkehrt zwischen Schlachthausgasse und Hauptbahnhof und wird zum Quellenplatz umgeleitet.

Verkehrt zwischen Schlachthausgasse und Hauptbahnhof und wird zum Quellenplatz umgeleitet. Linie 62: Übernimmt Teile der Linie 1 und fährt auf der Strecke Lainz–Matzleinsdorfer Platz–Stefan-Fadinger-Platz.

Übernimmt Teile der Linie 1 und fährt auf der Strecke Lainz–Matzleinsdorfer Platz–Stefan-Fadinger-Platz. Badner Bahn: Fährt nur zwischen Baden und der Aßmayergasse (Meidling).

So kannst du ausweichen

Fahrgästen wird empfohlen, auf die Linien U1, U4, U6, 6, 13A, 59A sowie die S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Matzleinsdorfer Platz auszuweichen. Auch Autofahrer sind betroffen: Die Rechtsabbieger von der Triester Straße und der Gudrunstraße auf den Margaretengürtel sind gesperrt. Der Geradeausverkehr auf dem Gürtel sowie der Fuß- und Radverkehr bleiben hingegen uneingeschränkt möglich.