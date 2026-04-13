SK Rapid Wien: Edvin Rahmani verlängert bis 2028

Der SK Rapid setzt weiterhin auf den eigenen Nachwuchs. Wie der Verein bekannt gab, hat der 17-jährige Mittelfeldspieler Edvin Rahmani seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert.

Edvin Rahmani wechselte bereits mit 13 Jahren in die Jugendabteilung der Grün-Weißen und entwickelte sich dort stetig weiter. Aktuell fungiert er als Kapitän der U18-Mannschaft, für die er in der laufenden Saison der ÖFB Jugendliga bereits zehn Einsätze und einen Treffer verbuchen konnte. Seine positive Entwicklung gipfelte am 3. April in seinem Zweitliga-Debüt für Rapid II gegen den FAC, so in einer aktuellen Aussendung. Auch auf nationaler Ebene ist der „Mittelfeldmotor“ kein Unbekannter: Rahmani durchlief sämtliche Nachwuchsauswahlen des ÖFB von der U15 bis zur aktuellen U18-Nationalmannschaft.

„Vielversprechendes Talent“

Sportgeschäftsführer Markus Katzer zeigt sich erfreut über die langfristige Bindung des Talents: „Als Kapitän der U18 übernimmt er schon in jungen Jahren Verantwortung am Spielfeld. Sein kürzliches Rapid II-Debüt unterstreicht seine gute Entwicklung.“ Rahmani selbst blickt motiviert in die Zukunft: „Ich möchte nicht nur immer mehr Einsatzminuten in der ADMIRAL 2. Liga sammeln, sondern auch meine generelle Entwicklung als Fußballer vorantreiben.“ Neben seiner sportlichen Karriere absolviert er derzeit die Handelsschule für Leistungssport, die er voraussichtlich 2027 abschließen wird.