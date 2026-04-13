Am Dienstag dominieren die Wolken in Wien

Der morgige 14. April 2026 zeigt sich in Wien von einer eher unbeständigen Seite. Laut der aktuellen Prognose von Geosphere Austria dominiert eine dichte Wolkendecke das Stadtbild.

Wer morgen das Haus verlässt, sollte den Regenschirm nicht vergessen. Die Wetterexperten der GeoSphere Austria kündigen an: „Der Himmel ist von kurzen Auflockerungen abgesehen meist wolkenverhangen und mit einzelnen Regenschauern ist zu rechnen.“ Wirkliche Sonnenstunden bleiben somit die Ausnahme. Zuerst weht der Wind „schwach bis mäßig aus Südost“, doch zum Ende des Tages ändert sich die Richtung: „Gegen Abend dreht der Wind dann auf West.“ Die Tiefsttemperaturen liegen bei 10 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 17 Grad.