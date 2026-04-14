BILLA ruft Produkt in diesem einen Geschäft in Österreich zurück

Aus Gründen des "konsequenten Verbraucherschutzes" wird aktuell ein Produkt bei BILLA zurückgerufen. Betroffen ist dabei nur ein einziges Geschäft in ganz Österreich.

Wie der Supermarkt-Riese BILLA aktuell berichtet, wird das Produkt „Foodloose White Delights Pistazie 2 Stück“ mit der Chargennummer „J49B0“ und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Oktober 2026 zurückgerufen. Betroffen ist übrigens nur ein Geschäft in Österreich, der Billa Plus in der Schönbrunner Allee 18 in Vösendorf (Niederösterreich). „Andere Filialen/Märkte sind nicht betroffen“, heißt es im Rückruf.

©foodloose GmbH Dieses Produkt wird aktuell zurückgerufen.

Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Deshalb ruft BILLA das Produkt zurück

Der Grund für den Rückruf ist das mögliche Vorhandensein von Fremdkörpern. Es könne „nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht“. Und: „Es wird vom Verzehr des Produktes abgeraten.“ Den Warenbestand des betroffenen Produkts hat man außerdem bereits aus dem Verkauf genommen. Sollte man den Artikel mit der Chargennummer und dem Mindesthaltbarkeitsdatum zu Hause haben, kann man ihn auch sofort und ohne Kassenbon retournieren.