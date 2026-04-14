Nach Schlaganfall: Arbeiter wird kurz vor Silvester gekündigt

Erst hatte ein 47-jähriger Niederösterreicher am Arbeitsplatz einen Schlaganfall, dann wurde er kurz vorm Jahreswechsel gekündigt. "So geht das nicht", weiß die Arbeiterkammer (AK) nun und ist eingeschritten.

Ein 47-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Melk (Niederösterreich) hatte einen Schlaganfall am Arbeitsplatz. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, wurde er auch noch in seinem Krankenstand kurz vor dem Jahreswechsel gekündigt. Zehn Tage vor dem Jahreswechsel war es, zehn Tage, bis ihm erneut die gesetzliche Entgeltfortzahlung zugestanden wäre, berichtet nun die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich.

AK-Experten prüfen Fall und erkämpfen Nachzahlung

Und damit nicht genug: Auch das anteilige Weihnachts- und Urlaubsgeld wurde ihm den Arbeiterkammer-Experten zufolge nicht korrekt ausbezahlt. Daher wandte er sich an die AK-Bezirksstelle in Melk, wo der Fall genau geprüft wurde. Schnell war für die Experten klar: „So geht das nicht.“ Daher intervenierte man und setzte die Ansprüche des Arbeiters durch. Am Ende konnte man eine Nachzahlung in Höhe von 7.240 Euro erkämpfen.

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„Firma verpflichtet, Entgelt für gewissen Zeitraum weiter zu zahlen“

„Im Krankheitsfall ist die Firma gegenüber dem Arbeitnehmer verpflichtet, das Entgelt für einen gewissen Zeitraum weiter zu zahlen. Mit Beginn eines neuen Arbeitsjahres steht für den Betrieb die neuerliche Entgeltfortzahlung an und er ist verpflichtet, diese Ansprüche auch über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus auszuleisten“, erklärt AK-Bezirksstellenleiter Peter Reiter.