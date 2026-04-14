Niederösterreich: Unbekannte machen sich wieder an Gräbern zu schaffen

Schon wieder haben Unbekannte Gräber und Särge am Friedhof in Berndorf aufgebrochen. Die Serie reißt seit dem Karfreitag am 3. April offenbar nicht ab.

Zwischen 6. und 9. April 2026 kam es in Berndorf, Bezirk Baden (Niederösterreich), neuerlich zu Störungen der Totenruhe und zu Beschädigungen von elf Gruften und drei Erdgräbern. Dabei haben Unbekannte Steinplatten mit einem Brecheisen oder ähnlichem Gegenstand unter massiver Anwendung von Körperkraft angehoben.

Polizei sucht nach Hinweisen

Offensichtlich werden die Taten in den Nachstunden begangen. Zwecks Ausforschung der Täter ersucht die Landespolizeidirektion Niederösterreich abermals um zweckdienliche Hinweise. Wichtig zu wissen wäre es, wenn jemand etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, insbesondere in der Zeit vom 6. bis 9. April 2026. Etwa ortsunübliche Fahrzeuge oder Personen. Das gilt sowohl in der Nacht als auch tagsüber – die Täter könnten den Friedhof bei Tageslicht ausspioniert haben, bevor sie dann nachts die Gräber aufbrachen.

Informationen telefonisch melden

Hinweise werden an jede Polizeidienststelle in Niederösterreich oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059 133 30-3333 erbeten.