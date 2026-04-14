Hubschrauber mitten in Wien: Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Ein Arbeiter ist dabei auf einer Baustelle in Wien-Döbling mehrere Meter abgestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei berichtet. Mehrere Teams der Berufsfeuerwehr und Berufsrettung standen im Einsatz und leisteten Hilfe. Aufgrund der Schwere der Verletzung war auch der Rettungshubschrauber vor Ort und hat den Arbeiter ins Krankenhaus geflogen. Die Muthgasse war für die Dauer des Einsatzes kurz gesperrt. Weitere Ermittlungen wurden nun aufgenommen.