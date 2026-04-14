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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Rettung in Wien.
Mehrere Einsatzkräfte von Berufsrettung und -feuerwehr waren vor Ort.
Wien / 19. Bezirk
14/04/2026
Wien-Döbling

Hubschrauber mitten in Wien: Arbeiter lebensgefährlich verletzt

In der Muthgasse in Wien-Döbling hat sich am späten Montagnachmittag, 13. April 2026 gegen 17.50 Uhr, ein schwerer Arbeitsunfall ereignet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

Ein Arbeiter ist dabei auf einer Baustelle in Wien-Döbling mehrere Meter abgestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei berichtet. Mehrere Teams der Berufsfeuerwehr und Berufsrettung standen im Einsatz und leisteten Hilfe. Aufgrund der Schwere der Verletzung war auch der Rettungshubschrauber vor Ort und hat den Arbeiter ins Krankenhaus geflogen. Die Muthgasse war für die Dauer des Einsatzes kurz gesperrt. Weitere Ermittlungen wurden nun aufgenommen.

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